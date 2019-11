Cop d'efecte de l'Atlètic Deixen el Polo cuer i sense cap punt

Redacció

08.11.2019 | 04:00

En aquest inici de temporada, l'Atlètic Terrassa li ha donat la volta a la teoria de la mitjana anglesa. Si bé va estrenar-se dissabte passat empatant a tres gols davant d'un dels favorits, el Club de Campo madrileny, dimecres al vespre va golejar a domicili per un espectacular marcador de 0 gols a 4 el RC Polo Barcelona, un equip al qual deixa cuer en solitari de la posició amb zero punts després de dues jornades. Els de Xero Gasol, per contra, lideren la classificació. I tot això tenint en ...