Vicenç Sellarès i Dani López, subcampions de Catalunya Albert Domínguez participa a l'Open Estatal de Guadassuar Alfredo Vega i Eva Candela, premiats per la Federació Espanyola Recepció a la Generalitat dels medallistes al Mundial de Gwangju

Frontennis >

Frontennis >

Hockey >

waterpolo >

06.11.2019 | 21:01

La parella del Club Natació Terrassa integrada per Vicenç Sellarès i Dani López va proclamar-se subcampiona de Catalunya de frontennis per parelles després de perdre la final de la competició que va celebrar-se a les instal·lacions de Bac de Roda. Sellarès i López van caure contra el CF Abrera per 2 sets a 1 en un matx molt emocionant.El jugador del CN Terrassa Albert Domínguez va participar en l'Open Estatal de Frontennis de pilota olímpica que va celebrar-se a Guadassuar (València). ...