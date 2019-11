Títol català de hockey sala per l'Atlètic femení aleví

07.11.2019 | 04:00

L'equip aleví femení de l'Atlètic Terrassa, s'ha proclamat campió de Catalunya de hockey sala del grup "A". El conjunt de Can Salas es va enfrontar a la final al Club Egara, al que va derrotar per 2 a 1. A la fase regular, aquests dos equips van liderar el grup amb l'Atlètic com a primer classificat, després de guanyar els quatre partits disputats. L'equip és dirigit per Àlvaro Guillén i compta amb Anna Ricart com a delegada. La plantilla la formen: Carla Centelles, Helena Codina, Nonna ...