El Terrassa FC va sortir golejat i xop de Palma

> Primera Nacional femenina

Redacció

06.11.2019 | 04:00

Setena derrota en vuit jornades per a un Terrassa FC que no va poder treure res positiu el passat diumenge del seu desplaçament a Palma de Mallorca, on va caure golejat per 4 a 0 davant de l'AD Son Sardina. El partit va estar presidit per la intensíssima pluja i el fortíssim vent que va assolar l'illa. Durant el primer temps pràcticament cap dels dos equips va poder desenvolupar el seu futbol a causa de les inclemències meteorològiques.Quedaven pocs segons per arribar al descans quan la ...