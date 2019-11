Un sòlid Vallès derrota al Pedralbes i es manté en la tercera posició

> Divisió d'Honor "B"

06.11.2019 | 04:00

Cinquena derrota en sis jornades per a un Vallès que es troba en un gran moment de joc i de resultats. L'equip que entrena Pol Garrido es va imposar per un còmode marcador de 3 a 0 al Pedralbes, actual avant penúltim classificat. Pau Cunill va aprofitar un penal-córner al límit del descans per obrir el marcador en favor del Vallès. El Pedralbes va intentar reaccionar a partir del tercer quart, però Joan Dalmases va encarregar-se d'anotar el seu particular doblet fins a deixar el marcador en el ...