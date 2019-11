Quatre jugadores del CN Terrassa, citades per a la selecció absoluta Cinc jugadors del CN Terrassa, amb la selecció júnior de cara al Mundial

05.11.2019 | 21:09

Les waterpolistes del CN Terrassa Sandra Domene, Paula Leitón, Bea Ortiz i Pili Peña han estat convocades amb la selecció espanyola absoluta per participar en uns entrenaments al CAR de Sant Cugat que se celebraran l'11 i el 12 de novembre. Les sessions són preparatòries per als partits de les dues primeres jornades de la Lliga Mundial que disputarà el combinat estatal a Sabadell el mateix dimarts 12 contra França i el dimarts 19 contra Hongria. La llista elaborada per Miki Oca està integrada ...