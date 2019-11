El CV Terrassa no va poder amb el Valls d'Andorra

> Tercera Catalana femenina

05.11.2019 | 21:09

El CV Terrassa va caure per 3 a 0 a la pista del CV Valls d'Andorra, en partit de Tercera Catalana femenina. Les egarenques jugaven contra el segon classificat i continuen sense conèixer la victòria a la competició.Malgrat la millora de joc en el conjunt terrassenc, la seva progressió és insuficient per poder apuntar-se algun resultat positiu. En els dos primers sets, les andorranes es van mostrar molt superiors al conjunt terrassenc, que va cedir per uns contundents parcials de 25-11 i 25-5. ...