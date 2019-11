El Can Parellada segueix liderant la classificació

> Segona Catalana femenina

05.11.2019 | 21:09

Després d'haver anotat vint-i-sis gols en les tres primeres jornades, el Can Parellada va vèncer per la mínima (2-1) al Manresa al municipal de Can Parellada. Fàbregues i Asensio van encaminar cap a la victòria un partit ben controlat per un equip que és líder.Can parellada, 2Baró, Campos, Oliver, Santander, Poveda, Fàbregues, Aluja, Camacho, Sánchez, Cabrera i Kchich, equip inicial, Recio, Campmany, Olivares, Vera, Rístol, Cortès i Asensio.manresa, 1Martínez, Alba Rodríguez, Carol, Casanova, ...