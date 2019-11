El Sant Pere es posa líder sense fer soroll

> Segona Catalana

05.11.2019 | 04:00

Sense fer massa soroll, el Sant Pere és líder de la Segona Catalana, l'any que estrena categoria després d'un ascens. Contra l'Europa, nova victòria, en un partit que segueix complint els prototips dels del Casal: cuinats a foc lent, sense massa estridències, però amb una fiabilitat complicada de trobar avui dia.Un dia més, la sortida dels vestidors va ser clau per entendre la victòria. No tant pel parcial sinó per la dinàmica i les sensacions. En aquest tercer parcial, màxima diferència, 7 ...