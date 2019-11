Pot tornar quan vulgui

Josep Cadalso

05.11.2019 | 04:00

El procés de mutació del Terrassa FC de la seva versió com a equip fiable i efectiu quan juga a casa a un conjunt insegur, immadur i erràtic quan actua com a visitant, comença a ser un assumpte a tenir en compte. Per reiteratiu, el problema ha deixat de ser casual per convertir-se en un mal de cap que pot incidir de forma notable en la trajectòria de l'equip. El Terrassa s'ha acostumat a transitar en un tobogan perillós que el porta de l'optimisme més desfermat al missatge de preocupació, ...