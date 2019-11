"Si jo fos el club, faria fora algú"

05.11.2019 | 04:00

El tècnic del San Cristóbal, Oliver Ballabriga, no amagava el seu enuig pel resultat del partit a la seva conclusió. "Quan es perd la culpa és de l'entrenador i jo sóc el culpable però també és veritat que hi ha jugadors que, si jo fos el club, els faria fora i en buscaria a altres. El club ha fet una aposta per jugadors d'un nivell bo i si els que han de marcar les diferències no les marquen, tot es complica", va manifestar.En roda de premsa, l'entrenador del conjunt local va assegurar que ...