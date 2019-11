Feliç retrobament amb el triomf del San Lorenzo

> Tercera Catalana

05.11.2019 | 04:00

El San Lorenzo necessitava, i molt, una victòria després dels últims sis partits amb quatre derrotes i dos empats. I per fi ho va aconseguir en vèncer per 2 a 0 al Rubí "B". El conjunt que dirigeix el tècnic David Olmo, però, va haver d'esperar als últims instants del matx per assaborir una victòria que li permet agafar una mica d'aire.ud san lorenzo, 2Baeza, Guillermo, David, Cristian, Xavi Pérez (Víctor Bermúdez, m. 46 (Raúl González, m. 86)), Alejandro (Ortega, m. 60), Leal, Rosas, Urbano, ...