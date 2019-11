El CN Terrassa resisteix fins al tercer quart

> Divisió d'Honor

Redacció

05.11.2019 | 04:00

El CN Terrassa va perdre a la piscina Sant Sebastià contra l'AtlèticBarceloneta, el que suposa la primera derrota dels egarencs a la Lliga. El conjunt de Dídac Cobacho va resistir fins al tercer període del matx, moment en què el campió de Lliga va exhibir el seu potencial ofensiu per decantar el compromís al seu favor. El CN Terrassa ocupa ara la tercera posició de la taula classificatòria.L'inici del partit no va ser gens positiu per als interessos egarencs. El Barceloneta va arrencar amb la ...