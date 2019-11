Al Club Egara se li escapen dos punts al minut 69 al camp del Complutense

05.11.2019 | 04:00

No va poder començar la Lliga amb una victòria el vigent campió, el Club Egara, davant d'un Complutense que acaba de pujar de categoria. Malgrat posar-se dues vegades per davant el marcador i saber adaptar-se prou bé a un camp en pèssimes condicions, els homes que dirigeix Ramon Sala van acabar cedint un empat a dos.Els tres primers quarts del partit van estar marcats per la manca de ritme dels dos equips, més pendents de mantenir-se dempeus que de trenar jugades. Al minut 53, però, Xavier ...