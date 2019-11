En clara línia ascendent

> Divisió d'Honor Femenina

Joan Fitó

05.11.2019 | 04:00

A foc lent. A poc a poc, però amb les idees clares. Teixir un camí d'èxit, de victòries i alegries no és fàcil, i menys si la paciència, les preses i la necessitat estrenyen més que la tranquil·litat, els mètodes i les idees positives. Cinc partits, dues victòries i tres derrotes. Sobre el paper no és el balanç somiat per un equip cridat a ser ambiciós, però és igual de cert aquest fet com el que cada setmana que passa es veuen més detalls, més coses que fan creure i pensar que la línia és la ...