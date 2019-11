Cinquena victòria d'un CN Terrassa sense sostre

> Primera Catalana Femenina

05.11.2019 | 04:00

Una més. I una més amb el mateix estil que defineix un equip que, ara per ara, té una ambició desmesurada, i per tant, no té sostre. Ni els més optimistes visualitzaven un 5 a 1 a la jornada sis. Però no és casualitat, i si, en aquest cas, causalitat. La causa, molt senzilla. Un equip dinàmic, implicat i amb un rigor fora del comú per jugadores de curta experiència. I aquí és fonamental, primer el paper de Jordi Sociats, i segon el d'Anna Vidal, Maria Olmo i Eva Garcia, les tres jugadores que ...