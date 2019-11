El Castelldefels treu el Terrassa FC del "play off"

Futbol. Tercera Divisió

03.11.2019 | 15:31

El Terrassa Fc ha perdut aquest diumenge per 1 a 0 al camp del Castelldefels i surt de la zona de "play off", confirmant la seva irregular línia lluny del Camp Olímpic. L'equip de Xevi Molist ha realitzat un fluix partit davant un rival que l'ha superat en intensitat de joc. Domi ha estat la novetat en l'alineació titular en aquest encontre.

El Terrassa no ha generat gairebé situacions de perill durant tot el partit. En la primera part, una centrada-xut d'Eric que ha obligat a lluir-se Toni Texeira ha estat l'única aproximació egarenca. El Castelldefels, sòlid en defensa, tampoc ha generat massa en atac, a excepció d'un córner directe de Peke al minut 37 que ha exigit Ortega.

A la segona part el joc del Terrassa ha decaigut encara més i el Castelldefels s'ha mostrat més ambiciós. L'aparició de Kilian ha donat més profunditat als egarencs, però ha estat el Castelldefels qui ha resolt al minut 81 en una falta llençada de forma magistral per Peke, que ha posat la pilota a l'escaire de la porteria d'Ortega. A més, en el darrer moment l'àrbitre ha expulsat Joel Cañaveras.