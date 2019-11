Squash 4 dona l'aportació del Spinning Day a l'Associació Sanfilippo 

Esport solidari

02.11.2019 | 04:00

El Gimnàs Squash 4 de Terrassa va fer la donació de la recaptació obtinguda a l'Spinning Day a l'Associació Sanfilippo Barcelona, a qui es destinen els beneficis d'aquesta activitat esportiva i solidària. Un cop liquidades totes les despeses de l'esdeveniment, es van obtenir 700 euros per aquesta associació que lluita per la recerca d'aquesta malaltia. En els quatre anys que fa que els beneficis de l'Spinning Day es destinen a Sanfilippo Barcelona ja s'han recaptat uns 3.000 euros. La donació es va fer en el marc de la festa commemorativa del desè aniversari de l'associació, feta a la Plaça Vella. El director del Gimnàs Squash 4, Jordi Font, també va rebre un diploma de mans de la presidenta de Sanfilippo Barcelona, Belén Zafra, per la seva col·laboració.