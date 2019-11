Un rival amb moltes cares conegudes

02.11.2019 | 04:00

El Castelldefels no només compta amb Miki Carrillo com a element ex terrassista a la seva plantilla. A més de l'entrenador i membres del seu cos tècnic, diversos jugadors han passat per la plantilla egarenca en els darrers anys. L'últim en arribar ha estat el defensa Ramon Marimón, que va debutar al camp de l'Europa. També aquesta temporada ha fitxat pel Castelldefels el defensa Dani Sánchez i amb anterioritat ja estaven a l'equip el central Sergi Pérez i el migcampista Jonathan Ferreira.