Dissortada derrota per als Kubalas a Sant Vicenç dels Horts

FUTBOL. 2ª VETERANS

31.10.2019 | 04:00

ATLÈTIC VICENTÍ, 2

Robles, Baiget, Vallejos, Rodríguez, Collado, El Camillas, García, Del Hoyo, Rodríguez, Camiño i Carcamo, equip inicial, Ramos, Martos, Zárate, Riu, Ruiz i Martínez.

KUBALAS, 0

Fernández, Salinas, De Rueda, González, Expósito, López, José Antonio Pérez, Rafael Soto, Marc Pérez, Juan Vicente Soto i Rubio, equip inicial, Aragoneses, Marrugat, Pajuelo, Orellana, Gómez i Molina.

Àrbitre. Rubén García Rodríguez. Targetes grogues per als locals El Camillas i García i el visitant González.

Gols. 1-0, minut 2, Daniel García; 2-0, minut 66, Daniel García.

Dos gols aconseguits per Daniel García van ser suficients per donar la victòria a l'Atlètic Vicentí davant dels Kubalas. El conjunt terrassenc, que no acaba d'arrencar aquesta temporada, va disposar de suficients oportunitats per haver empatat el partit, però no van aconseguir fer-ho. Amb un balanç de només dues victòries i sis derrotes, els terrassencs ocupen la catorzena posició de la taula classificatòria amb només sis punts.