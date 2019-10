El CP Matadepera puja set vegades al podi en el Trofeu de Masquefa

Patinatge

31.10.2019 | 04:00

Les representants del CP Matadepera van assolir un total de set podis en la novena edició del Trofeu Vila de Masquefa. Danae González va ser la guanyadora a la categoria Iniciació "A", igual que Maria Doinguez en Precertificat. Per la seva banda, Joel Ros va ser segon en Iniciació Pre "C". Mar Ramon també va ser segona en Iniciació "C" Menors, categoria en la que Martina Duch va finalitzar tercera. També va haver-hi doblet a infantil, amb el segon lloc de Marta Xapellí i la tercera d'Emma Cervelló.