Còmoda victòria d'un Maurina Egara que és tercer

FUTBOL. D. H. VETERANS

31.10.2019 | 04:00

MAURINA EGARA, 4

Merino, Sergio Martín, Fernández, García, Álvarez González, Martínez, Duró, Jorba, Casquero, Amo i Estepa, equip inicial, Picó, Alonso, Carlos Martín,Juan Francisco López, Delgado, Álvarez González, Marcos López i Herrerías.

MONTSERRATINA, 2

Pelay, Iván Fernández, García, Celma, Da Luz, Sedano, Ortiz, Carmona, Sánchez, Mérida i Ariza, equip inicial, Querol, David Fernández, Comas, Espejo i Morales.

Àrbitre. Eric Nieto Fernández. Targetes grogues als jugadors locals Alonso i Álvarez González.

Gols. 1-0, minut 18, Jorba; 2-0, minut 49, Martín; 2-1, minut 82, Espejo; 3-1, minut 83, Amo; 3-2, minut 85, Da Luz; 4-2, minut 86, Jorba.

Sense massa problemes, el Maurina Egara es va imposar per un resultat de 4 gols a 2 a casa davant de la Montserratina. Andreu Jorba i Carlos Martín van deixar la victòria terrassenca encarrilada amb sengles dianes. Als darrers vuit minuts de partit van arribar quatre gols més, dos per banda, quan ja estava tot completament decidit. Els terrassencs ocupen la tercera posició amb disset punts, a només dos de distància del líder, el Can Fatjó.