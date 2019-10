El campió imposa la seva llei 

Waterpolo. Champions League

Redacció

31.10.2019 | 04:00

Era previsible que el CN Terrassa perdés ahir a la piscina del Ferencvaros de Budapest, actual campió de la Champions League. I, fins i tot, que ho fes per un marcador important donat el potencial dels hongaresos. Els egarencs, sense pressió en aquest sentit, es van llençar a la piscina amb el propòsit d'aprendre d'un equip formidable i de donar la millor resposta possible. Al final de l'encontre, el conjunt de Dídac Cobacho va sortir satisfet per una ...