Youmni dona la primera victòria al Sant Joan

Futbol sala. Primera Catalana

Redacció

30.10.2019 | 04:00

Un gol aconseguit per Zaid Youmni als darrers segons del partit va significar el primer triom de la temporada per a l'Atlètic Sant Joan en el seu enfrontament davant del Vall de Tenes al pavelló municipal de Can Parellada. Els terrassencs es mantenen invictes, ja que havien empatat els seus tres primers partits del campionat.La seva gran assignatura pendent era començar a sumar de tres en tres i en aquesta quarta jornada finalment ho han aconseguit. Es troben actualment en ...