Valuós triomf de l'Handbol Ègara amb d'un rival directe 

Handbol. 2ª. Catalana

30.10.2019 | 04:00

L'Handbol Terrassa es va imposar amb molta claredat a la pista del Ràpid Cornellà per un marcador de 23 a 40. Els terrassencs van dominar el partit tant en atac com en defensa i van mantenir en tot moment el control del partit, sense deixar opcions de cap mena al seu rival. Després d'un primer temps relativament equilibrat entre els dos equips, els jugadors que prepara Santi Feiner se'n van anar al descans manant per tres gols de diferència (12-15). Al segon temps, els terrassencs van obrir ...