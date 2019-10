El Terrassa se situa líder en guanyar al Vilamajor

Futbol sala. Primera Catalana

30.10.2019 | 04:00

Quatre jornades ha necessitat el Terrassa FC per a situar-se com a líder en solitari del grup primer de la Primera Catalana. El conjunt que dirigeix Pol Montserrat es va imposar amb claredat al Vilamajor. Quan mancaven cinc minuts manava per 3 a 0 al marcador. Els visitants se la van jugar de cinc, però només van maquillar el resultat.TERRASSA FC, 3Carles, San Juan, Montserrat, Mota i Guil, equip inicial, Algaba, Plaza, Hermoso, Herrera, Priego, Gumà i ...