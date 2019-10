Un solitari gol va decidir el derbi per a l'Escola Pia

Futbol. Quarta Catalana

30.10.2019 | 04:00

El derbi terrassenc va ser per un Escola Pia que va aconseguir desfer l'empat a zero inicial a poc menys d'un quart d'hora de joc per a la finalització del matx. Els locals, gràcies a un gol d'Adrià al minut 73, van sumar la seva segona victòria seguides després d'un mal inici de lliga mentre que el Can Parellada "B" va caure després de tres triomfs consecutius.Escola Pia Terrassa, 1Xavi Jurado, Cortina, Aguilera, Llongueras, Borrell, Serracanta, Martí, Amat, Alexander, Bardolet i Boltà, onze ...