Primera victòria per a un molt bon Terrassa

Futbol. Primera Nacional femenina

Redacció

30.10.2019 | 04:00

A la setena jornada va arribar l'esperada primera victòria de la temporada per a un Terrassa FC que no havia aconseguit sumar cap punt fins ara. El conjunt que dirigeix Lluís Ros es va imposar al Camp Olímpic per 3 gols a 2 a l'Europa. Les terrassenques ho van donar tot per aconseguir els primers punts de la temporada i en aquesta ocasió la sort els va somriure.Les terrassistes van haver de patir de valent, però, per imposar-se a les gracienques. Als cinc ...