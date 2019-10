Al Món Femení "B" li van prendre els punts als deu últims minuts

Futbol. 1º Catalana femenina

30.10.2019 | 04:00

El segon equip del Món Femení Terrassa ha perdut cinc dels sis partits que ha disputat fins ara. En la seva visita a Lleida, les terrassenques van caure per la mínima (3-2) en un partit en què manaven al descans per 1 a 2. Judith Calonge va ser l'autora dels dos gols del Món Femení Terrassa "B", que quan semblava que tenia el partit ben controlat, va veure com el Pardinyes "B" li endossava dos gols en deu minuts i li impedia puntuar.

Pardinyes "B", 3

Castells, Culcea, Casas, Tomé, Marian Rodríguez, Antoni, Andrea Rodríguez, Reullí, Nadal, Duaigües i Llordella; Pladevall, Bea, Penella, Valente i Carbonell.

Món Femení Terrassa "B", 2

Romeu, Puente, Querol, Mora, Carla González, Bautista, Sancho, Calonge, Yera, Picón i Uroz, equip inicial, Ruiz, Paula González, Gallego i Morales.

Àrbitre. Calin Barta Giurgiu. Targetes grogues a la jugadora local Clàudia Reullí i a la visitant Sara Mora.



Gols. 1-0, minut 4, Ona Llordella; 1-1, minut 24, Judith Calonge; 1-2, minut 35, Judith Calonge; 2-2, minut 81, Marian Rodríguez; 3-2, minut 89, Ona Llordella.