Massa líder per un CV Terrassa femení que reforça la seva plantilla

Voleibol

30.10.2019 | 04:00

El CV Terrassa femení va encaixar la cinquena derrota de la temporada davant un CEV L'Hospitalet "B" que va arribar al pavelló del Pla del Bon Aire com a líder. Les egarenques no van poder presentar massa resistència, malgrat haver-se reforçat amb les jugadores Naira Hidalgo i Stefania Tobar, que ja havien militat al CV Terrassa. L'equilibri es va mantenir fins al 5 a 5 en el primer set, moment a partir del qual les visitants van imposar el seu joc, apuntant-se el set per 6 a 25. En els dos parcials posteriors, L'Hospitalet va sentenciar amb uns parcials de 13 a 25 i 9 a 25.