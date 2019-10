Encara no ha pogut puntuar l'Handbol Terrassa "B"

Handbol. 2ª. Catalana

30.10.2019 | 04:00

Quatre derrotes en quatre partits és el trist balanç que presenta l'Handbol Terrassa "B" al grup "A" de la Lliga de Segona Catalana. Després de perdre per tres gols de diferència (30-27) a la pista de l'Handbol Vilamajor "B", els terrassencs es mantenen en la penúltima posició de la taula classificatòria. El primer temps va ser força equilibrat i als vint minuts de joc, l'Handbol Terrassa "B" va aconseguir posar-se fins i tot per davant (6-7). Però va encaixar un parcial de 8 a 3 i se'n va anar al descans perdent de quatre. Poc variaria l'escenari al segon període, en què el Vilamajor seguiria manant i s'acabaria imposant per tres gols de diferència.

Handbol Vilamajor "B", 30

Justicia (3), Meinhardt (8), Bellonch (2), Pau García (2), Sardañons, Victoria (4), Bel, Martínez, Barenys (3), Bosch (2), Oleguer García, Almansa (4) i Sanmartí (2).

Handbol Terrassa "B", 27

Molinos, Ortín, Jiménez, Faro (3), Romero (2), Seira, Muntal (1), González (6), Amine (4), Fernández (5), Del Pozo i Martínez (6).

Àrbitres. Enric Escoda i Pau Martínez.

Parcials cada 5 minuts. 3-1, 4-1, 6-5, 6-7, 11-9, 14-10, descans, 16-11, 19-14, 24-16, 26-20, 27-23, 30-27.