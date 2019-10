El CV Terrassa masculí accedeix al lideratge de la competició

Voleibol

30.10.2019 | 04:00

L'equip masculí del CV Terrassa s'ha situat líder del grup "D" de la primera fase de la Segona Catalana masculina, després de derrotar a domicili per 1 a 3 l'Institut Montserrat "B". Els egarencs presenten un balanç de quatre victòries i una derrota en els cinc partits que han disputat. El partit d'aquesta jornada va ser especialment treballat, ja que l'Institut Montserrat va oposar una resistència seriosa. Els egarencs es van apuntar els dos primers sets per 16 a 25 i 24 a 26. Però en el tercer es van veure superats per 25 a 19. En el quart set, el CV Terrassa va finiquitar l'encontre amb un 20 a 25 a favor.