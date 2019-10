Contundent golejada a domicili per a un sòlid Handbol Terrassa

Handbol. Segona Catalana femenina

30.10.2019 | 04:00

En un partit en què va ser molt superior al seu rival, últim classificat, l'Handbol Terrassa femení es va imposar per 12 gols a 34 i es manté a la part alta de la taula classificatòria. Al descans, les terrassenques manaven per nou gols de diferència (6-15). Al segon període va continuar el domini de les jugadores terrassenques, que no van trobar rival i van acabar guanyant de 22.EMPORDÀ ESPLAIS, 12Luna, Gurillo (2), Rull (2), Lechuga, Arévalo, Jurado (3), Bravo (4) i Felip (1).HANDBOL ...