El CN Terrassa cau davant el campió d'Europa

Waterpolo. Champions League

30.10.2019 | 19:31

El CN Terrassa ha perdut per 17 a 11 a la piscina del Ferencvaros, actual campió d'Europa, en partit de la tercera jornada de la fase de grups de la Champions League. Els egarencs han competit a un bon nivell davant el gran dominador del waterpolo continental en els dos darrers anys. El conjunt de Dídac Cobacho signa un balanç d'una victòria i dues derrotes a la màxima competició continental.

L'inici de l'encontre no ha estat gens favorable als interessos d'un CN Terrassa atemorit, que ha encaixat un 4 a 0 de sortida. Però els egarencs s'han refet, han millorat ofensivament i han ajustat la defensa per arribar al final del primer quart amb un 5 a 2 prometedor, amb gols d'Alberto Barroso i Pericas. El segon quart ha començat bé amb el 5 a 3 de Víctor Gutiérrez, però el Ferencvaros hi ha respost amb contundència amb un parcial de 3 a 0. Un gol de Sergi Moral al final ha deixat el resultat en el 8 a 4 del descans.

Els egarencs han seguit competint a bon nivell. I no han deixat que els hongaresos agafessin una diferència apreciable. La renda dels locals s'ha mogut entre els 3 i 4 gols. Amb l'11 a 8, Barroso ha fallat un penal. Per contra, el Ferencvaros ha fet el 12 a 8 només començar el quart període en transformar una pena màxima. La diferència s'ha estirat fins al 17 a 10. Ricard Alarcón, a quatre segons del final, ha establert el definitiu 17 a 11.