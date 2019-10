El Can Salas derrota amb gran solvència al Polo de Barcelona

Hockey. Primera Divisió. Grup 1

30.10.2019 | 04:00

Un penal transformat per Jordi Carrera i un gol d'Oriol Fèlix van encarrilar la victòria del Can Salas davant d'un RC Polo que no ha aconseguit encara puntuar a la Lliga. Els terrassencs van ser molt superiors.CAN SALAS, 3Soler, Malgosa, Planas, Sánchez, Pere Castelló, Roca, Jan Castelló, Fèlix, Geis, Ferrer, Pallarès, Amorós, Comallonga, Bosch, Matarrodona i Carrera.RC POLO, 1Cañardo, Madurga, Farré, Permanyer, Tiana, ...