A Budapest no volen confiar-se davant un rival nou 

30.10.2019 | 04:00

El Ferencvaros es va estrenar l'any passat a la Champions League i en la seva primera aparició va aconseguir el títol. Per repetir l'èxit, ha incorporat aquest any el grec Ioannis Fountoulis, el boia canadenc Nicolas Constantin-Bicari i l'esquerrà Gergo Zalanki. Denes Varga, de 32 anys, és el líder d'un equip amb waterpolistas del nivell de Marton Vamos, Suma Vogel, Nikola Jaksic i Tamas Mezei. Malgrat la seva condició de favorit en el partit d'aquesta tarda, el tècnic, Zsolt Varga, no vol confiances. "Els hem vist jugar i sabem que l'equip ha guanyat experiència europea", diu amb relació al CN Terrassa. "Però el nostre objectiu és sumar la tercera victòria." El Ferencvaros s'hi ha imposat anteriorment al Marsella (13-7) i Hannover (15-12). Ioannis Fontoulis, jugador del campió hongarès, comenta que jugar un partit de Champions sempre suposa un gran al·licient. "Li tenim un gran respecte al Terrassa, però volem els tres punts", diu. "Aquest partit ens ha de servir també per preparar la Supercopa d'Europa."