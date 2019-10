El Viladecavalls es fa fort mentalment per sumar un nou triomf

Bàsquet. Tercera Catalana Femenina

29.10.2019 | 04:00

Hi ha partits que a priori, per molts condicionats, semblen fàcils, però que, a poc a poc, es van complicant. Contra el Súria, equip amb només sis jugadores, es presentava un partit així. I les de Viladecavalls van ser capaces de no caure al parany, treballar, circular molt bé la pilota i sumar un important triomf.CB Viladecavalls, 52Cancela (4), Ibáñez (6), Sampietro (6), Sánchez (13) i Moreno (8), cinc inicial, López (4), ...