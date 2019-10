Soyez: "Sabíem que França ho posaria difícil"

29.10.2019 | 04:00

Un cop festejada la classificació per Tòquio, Fred Soyez, seleccionador espanyol masculí, va comentar: "Ara ens toca gaudir de l'èxit. Els nois han fet un gran partit i han lluitat fins al final. Una eliminatòria a dos partits sempre és molt complicada. No hem jugat el nostre millor hockey, però hem sabut lluitar en els moments importants. Sabíem que França ens plantejaria dos partits molt difícils. No eren per lluir-se i donar espectacle. Però hem sabut jugar per guanyar i ja som a Tòquio". En relació al joc, el francès va assenyalar: "Estem per sobre de França. Ells han jugat dos grans partits i nosaltres no, però penso que hem merescut la classificació. Tenim força marge per preparar bé els Jocs". Soyez va voler valorar també el bon hockey que van desenvolupar els francesos tant divendres com dissabte. "Al Mundial ja ens vam adonar que el seu nivell era molt bo i ho han demostrat aquests dies a València. França també es mereixia estar a Tòquio, però per sort ens hem classificat nosaltres". Per la seva banda, el terrassenc Sergi Enrique, l'home que més internacionalitats amb Espanya acumula a les seves espatlles, s'explicava així: "Portem molts anys treballant per poder estar en uns altres Jocs. La selecció masculina no ha faltat mai a aquesta cita des de l'any 1960. Estem molt contents i molt orgullosos del que hem aconseguit tots junts. Ara tenim nou mesos per preparar-nos i pensar en les medalles". En relació a la dificultat del rival fa afegir: "França és una selecció que defensa molt bé i surt a la contra amb perill. Al primer partit ens va posar molts problemes i al segon s'ha posat per davant. El més important és la reacció que ha tingut l'equip en els dos partits".