Segona relliscada seguida d'un Can Trias sense sort

Futbol. Segona Catalana

29.10.2019 | 04:00

El Can Trias va rebre la segona derrota consecutiva, en aquest cas al camp d'un Les Franqueses que va actuar amb certa agressivitat permesa per l'àrbitre. Els de Sergio López, que eren líders fa dues jornades, ara ocupen la cinquena posició, tot i que són a només un punt del primer, que continua sent el Ripollet.Asa va avançar als de Viladecavalls al primer minut de partit però, poc abans del descans, els locals, amb un joc molt intens, ...