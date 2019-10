El Sant Gervasi fa el que vol amb un trist Can Parellada

Bàsquet. Segona Catalana femenina

29.10.2019 | 04:00

Diu el tòpic que quan no surt res, les coses només poden anar pitjor. A Mollet, el Can Parellada va veure com el Sant Gervasi l'atropellava. Un parcial de 22 a 8 al primer quart ja va deixar entreveure per on aniria el mateix, i no es va equivocar. Com el sucre al cafè, les de Can Parellada es van anar diluint, a poc a poc, fins a acabar abaixant els braços i ser una joguina en mans d'un Sant Gervasi que, a més, no va tenir compassió i va aprofitar per ...