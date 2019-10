Un ritme molt baix de partit condemna al CB Matadepera

Bàsquet. Tercera Catalana femenina

29.10.2019 | 04:00

El Matadepera va caure contra el Regina Carmeli en un partit marcat per un ritme molt baix de joc i on el Matadepera en cap moment va ser capaç de canviar. El poc encert en atac i les errades en defensa els moments importants del partit, van acabar desencadenant en una derrota que fa especial mal per la forma com es va produir.

CB MATADEPERA, 39

Cornet, Comellas (6), Ricard (11), Martinez (8) i Payan, cinc inicial, Bravo (4), Soler (2), Trullas (8) i Nadal.

CB REGINA CARMELI, 43

González (4), Zoroa (6), Cabello, Sánchez (9) i Pastalle (3), cinc inicial, Fernández (11), Rivero (5), González, S (3) i Wu Lu (2).

Àrbitre. Herrero.



Parcials. 8-7, 18-19 descans, 27-31, 39-43.