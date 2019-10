El Ripollet deixa sense idees al Can Parellada a la segona part

Bàsquet. Tercera Catalana

29.10.2019 | 04:00

El Can Parellada va veure com se li escapava la victòria, a casa, i en un partit que no va poder controlar en cap moment després dels deu primers minuts. En aquest primer tram de partit, els locals van aguantar l'estirada visitant, però a partir d'aquí, els visitants no van donar cap opció al Can Parellada.CAN PARELLADA, 57Sampietro, Amorós (7), Ros (13), Pau Araya (3) i Elvira (5), cinc inicial, Vela, Garrido (7), Sergi Araya (8), Povedano (9), ...