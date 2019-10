La marxa negativa del San Lorenzo no va acabar a Sabadell

Futbol. Tercera Catalana

29.10.2019 | 04:00

EF Planadeu, 4

Fuster, Larumbre, Galera, Cabrera, Gabriel, Samuel (Abdelkarim, m. 46), Dani Ruiz (Roldán, m. 68), Corral (Malali, m. 61), Romero, Bentayeb (Ávila, m. 46) i Kamissoko.

UD San Lorenzo, 3

Herrero, Hamza, Modou, Iván, Xavi Pérez (Rubén González, m. 46), Ángel Ejarque, Cristian, Aitor Polo, Rosas (Urbano, m. 46), Raúl González i Kevin (Víctor Bermúdez, m. 78).

Àrbitre. Éric Guerrero de la Mata. Targeta groga als locals Galera, Malali i Cabrera i als visitants Modou i al suplente Leal.

Gols. 1-0, minut 15, Gabriel; 2-0, minut 31, Kamissoko; 2-1, minut 39, Aitor Polo; 3-1, minut 48, Galera; 3-2, minut 59, Aitor Polo de penal; 4-2, minut 86, Cabrera; 4-3, minut 89, Víctor Bermúdez .

El San Lorenzo ho va intentar fins a la finalització del partit però va perdre al camp del Planadeu per un ajustat 4 a 3. Els terrassencs visitaven a un equip amb el qual estaven empatats a punts i era una bona oportunitat per agafar aire, però no va poder ser, el que manté la seva negativa de les últimes jornades, amb quatre derrotes i dos empats.