El Juan XXIII cau a casa contra un líder que no afluixa gens 

Futbol. Tercera Catalana

29.10.2019 | 04:00

El Juan XXIII va perdre per 0 a 2 davant del líder del grup, el Castellar, en el primer partit amb el tècnic Martí Alavedra a la banqueta del conjunt terrassenc. Un gol dels visitants, al minut 12 de partit, ho va posar tot molt complicat per un Juan XXIII que ocupa la posició de cuer, amb només dos punts sumats fins ara. Tot i els intents dels egarencs per refer-se i canviar el signe del partit, el Castellar, que ha guanyat tots els partits disputats fins ara, va saber aguantar i, a la part ...