Un gol de Pol Malgosa va premiar el Can Parellada

Futbol. Tercera Catalana

29.10.2019 | 04:00

Un gol de Pol Malgosa, quan faltava menys d'un quart d'hora de joc per a la conclusió del temps reglamentari, va premiar al Can Parellada a casa en el seu enfrontament amb el La Románica. El conjunt egarenc va anar sempre per davant en el marcador però els visitants van poder igualar en dues ocasions fins que va arribar el 3 a 2.CD Can Parellada, 3Jihad, Víctor García, Ligero, Guillermo, Montes, Bernat Juárez, Salido (Conrad, m. 89), Kike Belbel, ...