Un desenllaç decebedor

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

29.10.2019 | 04:00

El San Cristóbal, que havia apaivagat fins ara una manca angoixant d'eficiència lluny del seu camp amb una bona trajectòria com a local, amb set punts sobre nou possibles a casa, va veure, atònit, com el Vilafranca li robava aquesta prebenda en un colofó del tot insospitat quan, a cinc minuts per a la conclusió del matx, guanyava per 2 a 1. Dos gols del visitant Sardà, en un interval de temps curt i als últims instants del partit, van fer miques els bons números dels parroquials al Municipal ...