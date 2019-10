El Terrassa FC guanya alçada després de batre l'Horta

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

27.10.2019 | 20:10

El Terrassa FC escala fins a la tercera posició del campionat després de la victòria per 2 a 0 aconseguida aquest diumenge al Camp Olímpic contra l'Horta, un rival directe a la zona alta del grup. Els egarencs, a més, retallen diferències amb el líder, la Pobla de Mafumet, i empaten a punts amb el segon, l'Hospitalet.

L'equip de Xevi Molist ha signat la cinquena victòria de la temporada al Camp Olímpic, on porta un ple de 15 punts sobre 15, després de mostrar una bona imatge global davant un rival fidel a la seva filosofia de joc ofensiu. Malgrat els problemes en la zona de construcció en diferents moments de la primera part, els locals s'han avançat al marcador en el minut 32 en un magnífic gol de Sergi Arranz, que ha rematat de forma impecable una bona centrada d'Àlex Fernández. L'Horta ha tingut una molt bona ocasió al minut 16, que no ha aprofitat Erik.

Al segon temps, els egarencs han elevat el seu nivell de joc i han mostrat més joc ofensiu davant un rival que ha treballat per fer el gol de l'empat. Però al minut 71, una espectacular canonada d'Àlex Fernández des de fora de l'àrea ha decidit el partit en favor del conjunt terrassista.