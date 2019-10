Sergi Arranz tornarà a l'onze titular

26.10.2019 | 04:00

La tornada de Sergi Arranz a l'equip titular serà, segurament, la principal novetat a l'alineació del Terrassa. El màxim golejador del conjunt local s'ha perdut els dos darrers partits per una lesió al turmell. Però ha evolucionat de forma positiva i Molist compta amb ell de cara a aquest encontre. Més dubtosa és la participació dels altres dos jugadors lesionats, el defensa Yayá Sidibe i el davanter David Coriminas. Els dos han estat fora de l'equip en les darreres jornades per lesions de caràcter muscular. Malgrat que han entrenat amb el grup en els darrers dies, Molist avaluarà la seva participació fins al darrer moment. El tècnic terrassista no és partidari de forçar la presència de cap jugador amb lesions musculars pel risc que suposa. El rendiment d'ambdós a l'entrenament d'avui dissabte determinarà la decisió final de Molist.