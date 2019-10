La selecció femenina també és olímpica

Hockey. Preolímpic femení

Jordi Guillem

26.10.2019 | 22:25

Només dues hores més tard que la selecció espanyola masculina obtingués el somniat bitllet per als Jocs Olímpics de Tòquio, el combinat femení que dirigeix Adrian Lock s'ha assegurat també aquest dissabte al vespre a València la seva plaça per ser una de les dotze seleccions que d'aquí a menys de nou mesos lluitaran per les medalles a la capital japonesa. Espanya s'ha imposat per 2 gols a 0 a Corea del Sud exhibint una gran superioritat. Aquest resultat, sumat al 2 a 1 de divendres suposa un marcador global de 4 a 1. Lock ha portat el hockey femení a penjar-se la medalla de bronze a la Copa del Món de Londres 2018 i també a l'Europeu d'Anvers 2019. Ara, l'equip espanyol, amb vuit jugadores terrassenques a les seves files, intentarà repetir podi a Tòquio.

El segon duel d'aquest Preolímpic femení ha estat molt plàcid. Sense fer un partit vistós, les de Lock s'han mostrat molt superiors a les asiàtiques, han tingut sempre el matx controlat i no han patit en cap moment, tot i els sis penals-córner de què han disposat les sud-coreanes. Espanya no ha pogut aturar bé l'únic penal que ha provocat, als deu minuts de joc. Dos minuts després, Begoña García ha aprofitat una falta d'entesa entre la portera visitant i una defensora per establir un 1 a 0 que donava encara més calma a les espanyoles.

Amb una defensa impecable, Espanya ha deixat passar els minuts i ha tancat el partit quan en faltaven quatre. La valenciana Lola Riera ha fet d'stroke un 2-0 que ha resultat ja definitiu. Després, eufòria tant al camp com a la graderia de Beteró.