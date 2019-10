El San Cristóbal vol fer-se més fort a casa

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

26.10.2019 | 04:00

Invicte al camp municipal de Ca n'Anglada fins al moment, el San Cristóbal rep demà el Vilafranca en un partit de notable importància per als dos equips. Els parroquials volen mantenir la seva regularitat a casa, on han sumat 10 dels 11 punts que tenen, mentre que el seu rival aspira a pressionar els equips de la zona de "play off" amb una victòria que reafirmi la seva bona línia de les darreres jornades. El conjunt preparat per Iván Moreno ...